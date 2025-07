Ufficiale: Christian Stuani rinnova con il Girona

01/07/2025 | 10:04:17

Christian Stuani ha rinnovato il suo contratto con il Girona. Ecco il comunicato ufficiale: Girona FC e Cristhian Stuani hanno raggiunto un accordo per cui l’attaccante uruguaiano continuerà a vestire la maglia biancorossa anche nella prossima stagione. In questo modo, il Club rafforza il legame con uno dei giocatori più emblematici della sua storia recente. Dall’arrivo a Montilivi nell’estate del 2017, Stuani è diventato una pedina fondamentale per la squadra, sia dentro che fuori dal campo. In queste sette stagioni ha collezionato 289 presenze ufficiali e segnato 140 gol tra Primera, Segunda División e Copa del Rey. Tra i momenti più significativi della sua esperienza al Girona ci sono i 21 gol realizzati nella sua prima stagione in Liga (2017-18), la prestazione decisiva nella promozione del 2022 e la sua costanza come punto di riferimento offensivo negli ultimi anni, contribuendo a consolidare il progetto del Club nella massima divisione. Oltre al contributo in termini di gol, Stuani è stato un esempio di leadership, impegno e affetto verso il Club e i tifosi, diventando un vero e proprio punto di riferimento nello spogliatoio. Girona e Stuani si preparano quindi ad affrontare una nuova stagione con entusiasmo e ambizione, mantenendo viva una relazione già leggendaria.

Foto: Instagram Stuani