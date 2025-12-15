Ufficiale: Christensen torna alla Fiorentina dopo il prestito allo Sturm Graz

15/12/2025 | 15:18:41

Oliver Christensen fa ritorno alla Fiorentina, è finito il prestito allo Sturm Graz. La società austriaca saluta l’estremo difensore danese con un video pubblicato sui loro account social e una didascalia a supporto, breve ma carica di affetto: “Grazie Oliver Christensen, per il tuo impegno in bianco e nero”. Per Christensen ora si riaprono le porte della Fiorentina. Acquistato dal club viola nell’estate del 2023, per poco meno di 4 milioni di euro dall’Hertha Berlino, l’estremo difensore non ha mai trovato troppo spazio a Firenze.

FOTO: Sito Sturm