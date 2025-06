Ufficiale: Chirivella lascia il Nantes, va al Panathinaikos

28/06/2025 | 12:19:07

E’ finita l’avventura di Pedro Chirivella con la maglia del Nantes. Il capitano del club francese saluta dopo cinque anni e andrà al Panathinaikos. Questa la nota del club:”Formatosi in precedenza all’FC Valencia, il centrocampista spagnolo, poi capitano della sua squadra giovanile, è entrato a far parte della Liverpool Reds Academy all’età di 16 anni. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nel 2015 con il club, forte di 20 titoli di campione d’Inghilterra, ha debuttato lo stesso anno in una partita di Europa League contro i Girondins de Bordeaux.

FOTO: Facebook Nantes