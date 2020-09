Il Chievo, in una nota ufficiale, ha reso noto l’arrivo di Mogos, difensore della Cremonese. Questa la nota ufficiale del club veneto: “L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla US Cremonese, le prestazioni sportive del calciatore Vasile Mogos. Difensore di ruolo, Mogos è nato a Vaslui, in Romania, il 31/10/1992.”

Foto: twitter Chievo logo