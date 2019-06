Ufficiale: Chievo, primo contratto da professionista per Pavoni

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Chievo ha annunciato “che il portiere Filippo Pavoni ha stipulato il suo primo contratto professionistico che lo lega al ChievoVerona fino al 30/06/2022. Nato a Verona l’8 agosto 1999, Pavoni è un portiere cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile gialloblù. Approdato al ChievoVerona all’età di 7 anni, Pavoni ha fatto le sue prime parate a partire dalla categoria Pulcini per poi proseguire il suo percorso di crescita giocando in tutte le altre categorie arrivando fino alla Primavera. Ad inizio stagioni 2017/2018 e 2018/2019 il giovane portiere gialloblù fa entrambi i ritiri estivi con la Prima squadra agli ordini del preparatore dei portieri Lorenzo Squizzi. Ad agosto 2018 passa in prestito alla Fermana in Serie C dove disputa 1 presenza in campionato”.

Foto: sito ufficiale Chievo