Ufficiale: Chevalier nuovo portiere del PSG

09/08/2025 | 20:50:37

Come anticipato dall’Equipe alcuni giorni fa, arriva l’ufficialità. Lucas Chevalier è un nuovo portiere del PSG. 23 anni, talento emergente del calcio francese, che ha brillato con il Lille e da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del club campione d’Europa. Il portiere, cresciuto nel Lille e protagonista di tre stagioni da titolare in Ligue 1, ha firmato un contratto fino al 2030. L’operazione è stata chiusa sulla base di 40 milioni di euro più bonus fino a 15 milioni. Chevalier indosserà la maglia numero 30 e rappresenta, nelle intenzioni della dirigenza, il futuro tra i pali del club campione di Francia.

Foto: x PSG