Ufficiale: Chelsea-Zola, è addio

Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, il Chelsea ha annunciato l’addio tra il club e Gianfranco Zola. Dopo l’esperienza all’interno dello staff tecnico di Maurizio Sarri nel corso dell’ultima stagione, l’ex attaccante dei blues e della Nazionale italiana lascia pertanto Stamford Bridge. “Grazie di tutto, Gianfranco”, è il tweet pubblicato qualche istante fa dallo stesso club inglese, che ha voluto così salutare “The magic box”.

Thanks for everything, Gianfranco. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 4, 2019