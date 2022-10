Ufficiale: Chelsea, Laurence Stewart sarà il nuovo direttore tecnico

Laurence Stewart sarà il nuovo direttore tecnico dei Blues. L’accordo tra i due club è ufficiale: Stewart resterà al Monaco fino alla fine di gennaio, per coordinare al meglio il lavoro in vista del mercato invernale e aiutare i monegaschi nella ricerca di un valido sostituto, dopo di che passerà al Chelsea.

Questo il tweet ufficiale del club londinese:

Laurence Stewart will be joining Chelsea in a new position as technical director to focus on football globally.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 26, 2022