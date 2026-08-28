Ufficiale: Chelsea, Sarr in prestito alla Real Sociedad

28/08/2026 | 12:00:23

Chelsea, Sarr in prestito alla Real Sociedad, c’è il comunicato ufficiale: “Mamadou Sarr ha completato il suo trasferimento in prestito per l’intera stagione alla Real Sociedad. Il difensore ha collezionato sette presenze con il Chelsea da quando è arrivato dallo Strasburgo la scorsa estate, inclusa una nella nostra trionfale campagna alla Coppa del Mondo per club FIFA. All’inizio di quest’anno, Sarr è stato titolare con il Senegal nella finale della Coppa d’Africa, vinta per 1-0 contro il Marocco. Ha fatto parte anche della rosa convocata per i Mondiali FIFA di quest’estate.Auguriamo a Mamadou buona fortuna nei Paesi Baschi e non vediamo l’ora di seguire i suoi progressi durante tutta la stagione”.

foto x real sociedad