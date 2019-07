Ufficiale: Chelsea, rinnovo per il classe 1999 Mount. Contratto fino al 2024

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, il Chelsea ha annunciato il rinnovo di contratto per Mason Mount, centrocampista classe 1999 che lo scorso anno aveva giocato in prestito al Derby County, squadra allenata nel 2018/2019 dall’attuale tecnico dei Blues Frank Lampard e con la quale Mount aveva sfiorato la promozione in Premier League. La nuova data di scadenza del contratto è il 2024: si tratta quindi di un prolungamento quinquennale. Questa la nota del club londinese: “Mason Mount ha firmato un nuovo contratto della durata di 5 anni prima di viaggiare con la squadra per il nostro tour di preparazione estiva in Giappone. Dopo un’incredibile stagione in prestito al Derby County, dove il centrocampista ha giocato allenato dall’attuale tecnico dei Blues Frank Lampard, Mount si è ora impegnato con il club firmando un accordo per restare a Stamford Bridge almeno fino al 2024″.

Foto Twitter Chelsea