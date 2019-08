Ufficiale: Chelsea, ceduto Kenneth Omeruo al Leganes

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Leganes ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del difensore Kenneth Omeruo. Questa la nota ufficiale del club spagnolo: “CD Leganés e Chelsea FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore nigeriano Kenneth Josiah Omeruo, 25 anni. Il difensore africano, già in prestito la scorsa stagione, ha firmato per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2024”.

Foto: Sito Leganes