Ufficiale: Chelsea, Bruce Buck lascia il ruolo di presidente. Era in carica dal 2003

Prosegue il rinnovamento delle cariche nel Chelsea dopo l’acquisto da parte dell’americano Todd Boehly. Con un comunicato diramato dal sito ufficiale della società, i Blues hanno annunciato che Bruce Buck ha lasciato la carica da presidente che ricopre dal 2003.

Buck è stato presidente per circa 20 anni, da quando i Blues sono stati acquistati da Roman Abramovic.

Bruce Buck to step down as Chairman of Chelsea Football Club.

