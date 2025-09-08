Ufficiale: Charpentier lascia il Parma e va al Cracovia

08/09/2025 | 21:56:59

Si chiude l’esperienza italiana di Gabriel Charpentier che dopo 3 anni lascia il Parma e firma in Polonia, con il Cracovia FC.

Questo il comunicato del club polacco: “Il Cracovia ha un nuovo giocatore, si tratta di Gabriel Charpentier, 26enne attaccante della Repubblica del Congo. Ha firmato un contratto annuale con opzione di prolungamento. Cresciuto calcisticamente nell’accademia del FC Nantes, a livello senior si è messo in mostra nello Spartaks Jurmala in Lettonia. Da lì è approdato in Italia, dove ha giocato con Avellino, Genoa, Reggina, Ascoli, Frosinone e, infine, Parma, dove ha trascorso le ultime tre stagioni, ottenendo la promozione in Serie A. Nella massima serie italiana ha collezionato 10 presenze nella scorsa stagione, segnando un gol e fornendo 3 assist. Ha anche all’attivo 3 presenze e un gol con la nazionale del Congo. Gabriel inizierà con allenamenti individuali, per poi unirsi alla squadra tra circa tre settimane. Benvenuto, Gabriel, al Cracovia!”.

Foto: Instagram personale