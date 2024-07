Il Cosenza ha prelevato un giovane centrocampista dall’Hellas Verona: si tratta di Charlys Matheus Lima Pontes, più noto semplicemente come Charlys, classe 2004 che nella passata stagione ha collezionato tre presenze – due in Serie A e una in Coppa Italia – con i veneti. Il contratto è stato depositato in lega, come si legge sul sito della Lega Serie B.

Foto: logo Cosenza