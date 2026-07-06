Ufficiale: Chakvetadze è un nuovo calciatore dell’Udinese. Contratto fino al 2030

06/07/2026 | 14:05:14

L’Udinese ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dal Watford il diritto alle prestazioni sportive di Giorgi Chakvetadze.

Questo il comunicato:

“È Giorgi Chakvetadze il primo volto nuovo dell’Udinese 2026/2027.

La campagna acquisti bianconera parte ufficialmente con l’ingaggio del centrocampista offensivo georgiano proveniente dal Watford.

Chakvetadze arriva a titolo definitivo ed ha firmato un contratto con l’Udinese fino al 30 giugno 2030 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva.

Nazionale georgiano, Giorgi è un centrocampista dinamico e moderno con buone doti realizzative, in grado di agire da fantasista e da interno di centrocampo ma anche da esterno offensivo. Un vero e proprio jolly che va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Runjaic.

Nasce a Tbilisi (Georgia) il 29 agosto 1999, cresce calcisticamente nella Dinamo Tblisi con cui, a 17 anni, debutta già in prima squadra nella stagione 2015/2016. Nel 2017 esplode giocando 24 partite nel campionato georgiano e mettendo a segno 5 gol conditi da 9 assist vincendo il titolo di giocatore dell’anno. Numeri molto importanti che spingono il Gent a puntare su di lui appena 18enne. Al primo anno in Belgio segna un gol in 19 presenze in campionato. Nella stagione successiva, Chakvetadze mette a segno ben 5 reti in 23 presenze in campionato a cui si aggiunge una marcatura in 4 partite di coppa nazionale. Arrivano per lui anche 4 presenze in Europa League. La sua esperienza in Belgio, in cui contribuisce anche alla vittoria della Coppa nazionale 2022 del Gent, prosegue fino al gennaio 2022 quando si trasferisce all’Amburgo. In sei mesi vissuti in prestito in Germania, segna un gol in 10 presenze in 2. Bundesliga. Nella stagione 22/23 si trasferisce, sempre in prestito dal Gent, allo Slovan Bratislava con cui gioca 25 partite di campionato slovacco segnando un gol e vincendo il titolo nazionale con i suoi. In quell’annata Giorgi scende in campo anche 6 volte in coppa nazionale, 4 volte nei preliminari di Champions League, 2 in quelli di Europa League e gioca 10 partite, tra playoff, fase a gironi ed eliminazione diretta, in Conference League. Approda al Watford nell’estate 2023 e, immediatamente, diventa uno dei cardini della squadra. Gioca, al primo anno, 34 partite, segnando un gol, in Championship, aggiunge anche 3 presenze in FA Cup mettendo in evidenza un’ottima continuità di rendimento. Le presenze in Championship diventano 39 con due gol (e 6 assist) l’anno successivo in cui scende in campo una volta sia in League Cup che in FA Cup. Nella stagione appena trascorsa ha indossato la maglia del Watford per 29 volte in campionato.

Dal 2018 è un elemento fondamentale della nazionale georgiana con cui ha debuttato a 18 anni e, fin qui, raccolto 39 presenze segnando ben 10 gol. Vanta anche 3 presenze con l’under 21, 14 (con una rete) con l’under 19, 1 con l’under 18 e 18 con 5 realizzazioni con l’under 17.

Adesso per Chakvetadze è tempo di tuffarsi nella nuova avventura in bianconero.

Benvenuto Giorgi!”.

Foto: sito Udinese