Ufficiale: Cesena, dalla Juve arriva il difensore Erasmo Mulè

Il Cesena FC comunica di aver definito l’accordo con la Juventus Football Club per il trasferimento a titolo temporaneo del giocatore Erasmo Mulè: il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 e vestirà la maglia numero 13. Cresciuto calcisticamente nel Palermo, in carriera il classe ’99 ha vestito la maglie di Trapani, con cui ha conquistato una promozione in Serie B nella stagione 2018/19, e Recanatese prima di trasferirsi a Torino, dove ha giocato il campionato di C con la selezione Under 23 della Juventus. L’ultima stagione lo ha visto impegnato ancora una volta in Serie C con la maglia della Juve Stabia, con cui ha collezionato 23 presenze.

UFFICIALE ‼️ 🆕 Appena completata l’acquisizione di Mulè ✍🏻 Il difensore arriva a titolo temporaneo dalla Juventus 🤍🖤 Benvenuto Erasmo!#DaiBurdel pic.twitter.com/d6KCyKVOCN — Cesena F.C. (@calciocesenafc) August 21, 2021

