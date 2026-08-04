Ufficiale: Cesena, dal Mantova arriva Fiori

04/08/2026 | 12:16:23

Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al 30 giugno 2027 dal Mantova 1911 le prestazioni sportive dell’attaccante Antonio Fiori. Classe 2003, Fiori ha già indossato la maglia del Cavalluccio fino al 2018, prima di continuare il suo percorso di crescita nel settore giovanile della SPAL. Dopo un’esperienza con il Vastogirardi in Serie D, il neo attaccante bianconero si trasferisce al Mantova e con i virgiliani è uno dei protagonisti della vittoria del campionato di Serie C: sono, infatti, 10 i gol messi a segno in 35 partite nella stagione 2023/2024 al primo anno tra i professionisti. L’anno seguente, sempre con i biancorossi, Fiori esordisce in Serie BKT e al debutto in cadetteria colleziona 3 reti e 5 assist; mentre nel gennaio 2026 passa al Frosinone Calcio, dando un contributo decisivo per la promozione in Serie A dei gialloblu, con 4 gol in 14 partite. In bianconero Fiori indosserà la maglia numero 80. Bentornato in Romagna Antonio!”.



Foto: facebook Cesena