Ufficiale: Cesena, dal Bari arriva Castrovilli

02/02/2026 | 20:23:15

Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla SSC Bari le prestazioni sportive del centrocampista Gaetano Castrovilli. Il nuovo calciatore del Cavalluccio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento. Nato a Canosa di Puglia nel 1997, Castrovilli cresce nelle giovanili della SSC Bari, società con cui nel maggio 2015 esordisce tra i professionisti nel campionato di Serie B. Dal 2017 al 2019 colleziona oltre 50 presenze in cadetteria con la maglia dell’US Cremonese, per poi passare all’ACF Fiorentina, tra le cui fila fa il proprio debutto in massima serie. Nelle sue cinque stagioni con la Viola colleziona in totale 131 presenze e 14 gol tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Durante la sua esperienza fiorentina, inoltre, Castrovilli viene convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore italiana e nel 2021 si laurea Campione d’Europa, facendo parte degli Azzurri che a Wembley conquistano la storica vittoria di Euro 2020. Nella stagione 2024/2025 si divide tra SS Lazio e AC Monza, raccogliendo altre 21 presenze in Serie A, mentre nel girone di andata del campionato attualmente in corso ha indossato la maglia della SSC Bari. In bianconero Castrovilli indosserà la maglia numero 8.

Foto: facebook Cesena