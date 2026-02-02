Ufficiale: Cesena, ceduto Blesa al Rio Ave

02/02/2026 | 23:05:30

“Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD comunica di aver raggiunto un accordo con il Cesena FC per l’ingaggio dell’attaccante Jalen Blesa, che ha firmato un contratto valido fino al 2030. Jalen Aleix Miller Blesa arriva al Rio Ave FC per rinforzare l’attacco della squadra. L’attaccante spagnolo proviene dal Cesena FC, dove ha giocato 22 partite in questa stagione con il club italiano. Il Rio Ave Futebol Clube dà il benvenuto a Jalen Blesa e augura al giocatore i migliori successi, sia individuali che collettivi, mentre gioca per la nostra squadra”.

Foto: logo Cesena