Ufficiale: Cesena, arriva D’Andrea dal Sassuolo

18/08/2026 | 17:15:01

Luca D’Andrea nuovo giocatore del Cesena, il comunicato ufficiale: “Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione dall’US Sassuolo Calcio le prestazioni sportive dell’attaccante Luca D’Andrea.

Classe 2004, D’Andrea cresce nelle giovanili della SPAL, dove è aggregato alla formazione Primavera a soli sedici anni di età. Nel gennaio 2022 si trasferisce all’US Sassuolo e all’inizio della stagione seguente esordisce in Serie A, collezionando 5 presenze in massima serie con i neroverdi.

Nella stagione 2023/2024 passa all’US Catanzaro, con cui fa il proprio debutto in Serie BKT e raccoglie in totale 23 presenze e 2 assist.

L’anno seguente si divide tra US Sassuolo, tra le cui fila segna il suo primo gol tra i professionisti, e Brescia Calcio, sempre in cadetteria, mentre nell’ultima stagione indossa la maglia dell’US Avellino.

D’Andrea è stato, inoltre, un punto fermo delle nazionali giovanili italiane, con 23 presenze e 4 reti complessive tra Under 18 e Under 20, e nell’estate 2023 ha fatto parte degli Azzurrini che hanno conquistato il Campionato Europeo Under 19. In bianconero indosserà la maglia numero 16. Benvenuto in Romagna Luca!”

foto sito cesena