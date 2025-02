Ufficiale: Cerignola, arriva Santarcangelo

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver definito l’arrivo del calciatore Andrea Santarcangelo. Attaccante, classe 2003, 185 cm d’altezza, è cresciuto nelle giovanili dell’AZ Picerno. Nelle fila dei rossoblù, in serie D, muove i suoi primi passi collezionando, nella stagione 2020/2021, seppur giovanissimo, 9 apparizioni. Nella stagione successiva approda al Casarano dove totalizza ben 28 presenze. Nella stagione 2022/23 torna a Picerno, in serie C, dove si ritaglia 27 presenze, mettendo a segno 4 reti. Milita nel Picerno anche nella stagione passata dove sigla 6 reti in 24 gare. Nell’annata corrente sono 13 le presenze totalizzate e una rete.

Foto: logo Cerignola