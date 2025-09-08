Ufficiale: Cengiz Under riparte dal Besiktas

08/09/2025 | 10:55:40

Cengiz Ünder riparte dalla sua Turchia sponda Besiktas. Il classe ’97 – un passato alla Roma dal 2017 al 2020 – approda alla corte del tecnico Yalcin in prestito. L’esterno, da febbraio a giugno 2025 ha giocato in prestito al Los Angeles FC negli Stati Uniti ma il cartellino è di proprietà del Fenerbahce, squadra con la quale ha disputato 28 partite mettendo a segno 9 gol. Questo il comunicato del Besiktas: “Benvenuto al Besiktas, Cengiz Under. È stato raggiunto un accordo con il Fenerbahce per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Cengiz Under, con opzione di acquisto, fino al termine della stagione 2025-26.Auguriamo a Cengiz Under ogni successo con la nostra gloriosa maglia”

foto instagram under