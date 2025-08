Ufficiale: Celtic, preso il giovane Simpson-Pusey dal Manchester City

05/08/2025 | 19:26:50

Il Celtic Football Club ha annunciato l’arrivo in prestito per una stagione del giovane difensore centrale Jahmai Simpson-Pusey, proveniente dal Manchester City. Il 19enne inglese, considerato uno dei prospetti più promettenti della sua generazione, vestirà la maglia numero 4 nella stagione 2025/26.

Queste le sue parole ai canali del club: “È fantastico essere qui. Il Celtic è un club enorme. Non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi e dimostrare il mio valore. È una grande opportunità per me: voglio aiutare la squadra a vincere il campionato e fare bene in Europa”.

Il tecnico Brendan Rodgers si è detto entusiasta del rinforzo: “Siamo davvero felici di aver portato Jahmai al Celtic. È un difensore veloce, dominante, forte nei duelli e con ottime qualità in fase di costruzione. Aggiungerà competizione e profondità alla rosa, cosa fondamentale per affrontare gli impegni in patria e in Europa”.

Foto: logo Celtic