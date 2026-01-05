Ufficiale: Celtic, in panchina torna O’ Neill dopo un mese

05/01/2026 | 22:30:17

Il Celtic Glasgow annuncia il nuovo allenatore dopo l’esonero di Nancy. Dopo 33 giorni dal suo esonero, torna Martin O’Neill.

Questa la nota: “Martin O’Neill è entusiasta di tornare al Celtic come allenatore fino alla fine della stagione e non vede l’ora di lavorare di nuovo con i giocatori quando si presenteranno agli allenamenti a Lennoxtown domani (martedì)”, l’annuncio gli Hoops. “Sarà assistito da Shaun Maloney e Mark Fotheringham, come già accaduto durante il suo precedente incarico lo scorso anno. Stephen McManus si unirà agli allenatori già presenti, Gavin Strachan, Stevie Woods e Greg Wallace, per supervisionare le questioni relative alla prima squadra”.

Foto: sito Celtic