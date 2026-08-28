Ufficiale: Ceccherini nuovo giocatore del Castellon

28/08/2026 | 13:32:56

Nuova avventura per Ceccherini con la maglia del Castellon, club di Segunda Division, il comunicato ufficiale: “Il CD Castellón ha raggiunto un accordo con il difensore italiano Federico Ceccherini per il suo ingaggio fino al 30 giugno 2027. Federico Ceccherini (11/05/1992, Livorno, Italia) arriva a parametro zero in bianconero dalla US Cremonese, squadra di Serie A. Difensore centrale di comprovata esperienza, porta alla difesa dell’Orellut il bagaglio di una lunga carriera nell’élite del calcio italiano. Cresciuto nelle giovanili del Livorno, club con cui ha esordito in Serie A nel 2013, il difensore italiano ha poi militato nel Crotone, nella Fiorentina e nell’Hellas Verona, dove si è affermato come pilastro della difesa, prima di approdare all’US Cremonese, con cui ha ottenuto la promozione in Serie A. In carriera ha collezionato oltre 225 presenze in Serie A, uno dei campionati più impegnativi d’Europa. Il CD Castellón dà il benvenuto a Federico Ceccherini e gli augura buona fortuna con la maglia bianconera”.

foto x castellon