Ufficiale: Cavuoti è un nuovo giocatore del Bari

28/01/2026 | 18:54:22

Come anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia, c’è l’ufficialità. Il Bari ha ufficializzato l’ingaggio di Nicolò Cavuoti dal Cagliari.

La nota dei pugliesi: “SSC Bari comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio, con la formula del prestito fino a giugno, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ’03 Nicolò Cavuoti (04.04.03, Vasto); il centrocampista abruzzese vestirà la maglia numero ’20’ e sarà da subito a disposizione di mister Longo. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Vasto, nel ’19-’20 gioca in Serie D con la maglia della Vastese venendo notato dal Cagliari che lo acquista facendolo militare per due stagioni nella propria Primavera prima di mandarlo in prestito in Lega Pro, all’Olbia nella stagione ’22-’23 (21 presenze, 1 gol), quindi alla Feralpisalò l’anno dopo (36 pres., 3 gol). Ha indossato l’Azzurro nelle selezioni U18, U19 e U20 e vanta 6 presenze nella prima parte della stagione con i sardi tra Serie A e Coppa Italia”.

Foto: facebook Bari