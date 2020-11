Ufficiale: Cavese, si dimette il tecnico Modica

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Cavese ha comunicato di aver accettato le dimissioni del tecnico Giacomo Modica. Questo il comunicato del club: “La Cavese 1919 comunica di aver accettato le dimissioni del tecnico Giacomo Modica che, questa mattina – nonostante la volontà della società di proseguire il percorso tecnico cominciato questa estate – ha ribadito la sua volontà di terminare qui l’esperienza in Bianco-Blu. A malincuore la dirigenza, prende dunque atto della sua decisione ed augura al mister, con cui resta un ottimo rapporto umano, le migliori fortune umane e professionali per il futuro. La squadra, per il momento, continuerà la preparazione in vista della gara di domenica, sotto la guida dell’allenatore in seconda Michele Facciolo.”

Foto: logo Cavese