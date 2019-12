Ufficiale: Cavese, risoluzione consensuale con Stranges

Marco Stranges non è più un giocatore della Cavese. L’attaccante classe 1999, protagonista di appena 4 presenze in stagione, ha risolto il contratto con la società. A comunicarlo è stato il club stesso, attraverso una nota ufficiale: “La Cavese 1919 srl rende noto di aver in data odierna, risolto consensualmente il contratto in essere con il calciatore Marco Stranges. Tutta la Famiglia biancoblu augura a Marco, le migliori fortune personali e professionali”.