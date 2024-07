Ufficiale: Catanzaro, tesserato il classe 2005 Morleo dalla Juventus

Il Catanzaro rende noto di essersi assicurato un giovane calciatore di grande prospettiva cresciuto nelle giovanili della Juventus: arriva in giallorosso il centrocampista Umberto Morleo, esterno sinistro classe 2005, lo scorso anno in prestito al Trapani che ha vinto il girone del campionato di serie D e la Coppa Italia di categoria. Il centrocampista, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere dall’età di 13 anni fino diventare capitano della formazione Under 17, l’anno precedente era stato in prestito al Chisola, sempre in serie D. Considerato un calciatore particolarmente promettente per le sue doti fisiche, caratteriali e tecniche, Morleo si lega al club giallorosso con un contratto triennale.

Foto: twitter Catanzaro