Ufficiale: Catanzaro, ecco Seck dal Torino in prestito con diritto di riscatto

Demba Seck è un nuovo calciatore della Catanzaro. Di seguito la nota: “Arriva in giallorosso dal Torino, con la formula del prestito con diritto di riscatto l’attaccante senegalese Demba Seck. Classe 2001, Seck ha iniziato a giocare a calcio a 16 anni nelle giovanili della Spal, società con cui ha esordito in serie B mettendosi in mostra e guadagnandosi nel gennaio 2022, grazie alle sue doti di velocità e agilità, il passaggio al Torino in seria A. Con i granata ha collezionato complessivamente 24 presenze prima di essere girato nel gennaio scorso in prestito al Frosinone. Il passaggio all’Us Catanzaro si è concretizzato subito dopo il confronto con il ds Ciro Polito – «fin dal primo incontro a Torino mi è piaciuto il suo modo di fare» – e mister Caserta: «Mi hanno detto che posso essere il calciatore giusto per dare un contributo a questa squadra, spero di riuscirci. Quando il direttore mi ha chiesto di venire subito a Catanzaro, ho chiesto solo il tempo di salutare i miei genitori in partenza per il Senegal. Ringrazio il presidente Noto per avermi dato questa opportunità». Descrivendo le proprie caratteristiche, l’attaccante ha spiegato: «Mi piace giocare come esterno alto a destra, anche se nel tempo gli allenatori mi hanno utilizzato un po’ dappertutto sul fronte di attacco».

Seck ha assistito dalla tribuna del Ceravolo alla prima gara di campionato contro il Sassuolo: «E’ stato fantastico, ho visto un ambiente molto caldo e mi è piaciuto il fatto che le persone siano molto vicine ai calciatori come negli stadi inglesi. Spero di trovare uno stadio così per il mio esordio in giallorosso». Nel caso di esercizio del diritto di riscatto a fine stagione, Seck sarà legato al club giallorosso fino al 2028”.

Foto: sito Catanzaro