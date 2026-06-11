Ufficiale: Catanzaro, c’è la risoluzione consensuale con Aquilani

Il Catanzaro comunica sui propri canali la risoluzione consensuale con Aquilani: “US Catanzaro 1929 comunica di aver definito la risoluzione consensuale dei rapporti contrattuali con il tecnico Alberto Aquilani e con i componenti del suo staff: Cristian Agnelli, Fabrizio Tafani, Luigi Falcone e Alessandro Rubichini.

La società desidera esprimere il più sincero ringraziamento al mister e ai suoi collaboratori per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso della loro esperienza in giallorosso e rivolge a tutti i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera”.

Foto: X Catanzaro