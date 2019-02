Ufficiale: Catania, tesserato il portiere Bardini

Il Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Bardini, nato a Livorno il 12 aprile 1996. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, il portiere toscano ha vissuto con il Prato la prima esperienza in ambito professionistico; successivamente, è giunto al debutto in B con il Cesena. Con il Monopoli, Bardini ha collezionato 23 presenze nel girone C della serie C 2017/18. Il neo-rossazzurro, che ha già sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni, indosserà la maglia numero 33.

🔴🔵Lorenzo Bardini al Catania:🙌 il portiere ha già sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni https://t.co/VvgArHTqaE pic.twitter.com/bGQ7EC7SjG — Calcio Catania (@Catania) February 26, 2019

Foto: Twitter ufficiale Catania