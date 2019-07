Ufficiale: Catania, Sottil non è più l’allenatore. Ora è in arrivo Camplone

Lo scorso 25 giugno vi abbiamo anticipato che Andrea Camplone è il prescelto per la panchina del Catania. Poco fa, direttamente dal sito ufficiale, è arrivata la conferma che Andrea Sottil non sarà più l’allenatore del club siciliano. Ad annunciarlo, tramite il sito ufficiale, è stata proprio la società etnea, che ha sollevato dall’incarico il tecnico, insieme al suo staff. “ll Catania comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia l’allenatore piemontese per il lavoro svolto con professionalità ed impegno costante, evidenziando sincero affetto per il club e la città. Sollevati dai rispettivi incarichi anche l’allenatore in seconda Gianluca Cristaldi, il collaboratore tecnico Salvatore Gentile ed il responsabile della preparazione atletica Cristian Bella”.

Foto Sito Ufficiale Catania