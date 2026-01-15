Ufficiale: Catania, rinnovo fino al 2027 per Quaini

15/01/2026 | 16:20:43

Catania Football Club comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Alessandro Quaini. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “Fin dal suo arrivo a Catania, Alessandro ha mostrato di saper mettere l’interesse del gruppo al primo posto, guadagnando sempre maggiore stima e apprezzamento per le sue qualità e la sua professionalità. Il consolidamento del rapporto è la naturale conseguenza”. Quaini commenta: “La maglia del Catania è un’emozione quotidiana e io sono felice di viverla con tutte le persone che danno il loro contributo alla causa, partendo dal gruppo di lavoro che mi ha messo nelle condizioni di arrivare a questo punto. Ringrazio il Presidente, il Vice Presidente e i dirigenti per la preziosa possibilità di continuare il mio percorso in rossazzurro, grazie anche ai tifosi per il sostegno quotidiano”.

Foto: logo Catania