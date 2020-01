Ufficiale: Catania, il centrocampista Fornito ceduto al Rende

Giuseppe Fornito non è più un giocatore del Catania. Il centrocampista, come si legge in un comunicato ufficiale del club, è stato ceduto al Rende: “Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Fornito, a titolo definitivo, al Rende Calcio. Al centrocampista calabrese, che in maglia rossazzurra ha collezionato 41 presenze e realizzato 3 gol nell’arco di quattro stagioni, l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera“.

Foto: sito Catania