Attraverso un comunicato ufficiale il Catania ha reso noto di aver affidato a Vincenzo Guerini l’incarico come nuovo responsabile dell’area tecnica. Per Guerini si tratta di un ritorno, dato il suo passato in rossoblù dal 2001 al 2003. “Oggi sono onorato ed orgoglioso”, queste le sue prime parole.

Foto: sito ufficiale Catania