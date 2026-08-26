Ufficiale: Catania, arriva Torrasi dalla Juve Stabia

26/08/2026 | 16:50:01

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S. Juve Stabia 1907 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Torrasi, che si lega contrattualmente al nostro club fino al 30 giugno 2028. Al suo attivo due esperienze in Serie B, con i gialloblù campani e con il Pordenone; in C ha indossato le maglie della stessa squadra friulana, del Perugia e dell’Imolese. Nato a Milano il 16 marzo 1999 e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan fino alla Primavera, in rossonero ha esordito in Serie A il 20 maggio 2018, nel corso del match con la Fiorentina. Torrasi ha compiuto la trafila nelle nazionali giovanili, partendo dall’under 15 e giungendo ad indossare la maglia dell’Italia under 18. Benvenuto, Emanuele!”.

Foto: X Catania