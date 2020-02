Ufficiale: Catania, arriva l’attaccante Beleck. Contratto fino a giugno

Rinforzo in attacco per il Catania. Il club siciliano, con una nota ufficiale, ha annunciato l’acquisto del classe 1993 Leo Steve Beleck. Questo il comunicato integrale: “Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leo Steve Beleck A’Beka, nato a Yaoundé, in Camerun, il 10 febbraio 1993. Nella prima parte della stagione in corso, il centravanti africano ha collezionato 18 presenze e realizzato due reti con la maglia del Rieti, nel girone C del campionato Serie C 2019/20. Già nazionale camerunense under 20, Beleck si è distinto ad appena 16 anni nella massima serie ellenica, realizzando 5 gol in 13 gare con la maglia del Panthrakikos. Vissuta una positiva parentesi nel campionato Primavera con l’Udinese, ha collezionato successivamente formative esperienze con l’AEK Atene in Grecia, il Watford e lo Stevenage in Inghilterra, il Mons in Belgio. Nel 2014 e nel 2015, gli esordi nell’ambito professionistico italiano con il Crotone in B (fu ingaggiato dalla Fiorentina e ceduto a titolo temporaneo alla società calabrese) ed il Mantova in Lega Pro. Nel 2015/16, il possente attaccante ha vinto con il CFR Cluj la Coppa di Romania, siglando due marcature fondamentali nel primo turno e nei quarti di finale. Per il neo-rossazzurro, che indosserà la maglia numero 9 e si aggregherà domani ai nuovi compagni, anche tre stagioni tra i cadetti in Turchia con l’Ümraniyespor ed il Balikesirspor. Beleck si lega al nostro club fino al 30 giugno 2020”.

🔴🔵 Leo Steve Beleck A’Beka al Catania: l’attaccante si lega al nostro club fino al 30 giugno 2020 ▶️ https://t.co/Q4PVZJt8DS pic.twitter.com/WvYatruis4 — Calcio Catania (@Catania) February 7, 2020