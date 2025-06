Ufficiale: Castori rinnova con il Sudtirol fino al 2026

05/06/2025 | 16:55:07

FC Südtirol comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione 2025-2026 a mister Fabrizio Castori. Il tecnico marchigiano ha sottoscritto un nuovo contratto con scadenza il 30 giugno 2026 e opzione al raggiungimento della permanenza in categoria. Fabrizio Castori, nato a San Severino Marche, in provincia di Macerata, l’11 luglio 1954, diventato allenatore a 26 anni, unico tecnico italiano ad aver scalato tutti i campionati, conquistando dieci promozioni (terza categoria con San Patrignano, Prima Categoria con Camerino, Promozione con Cerreto d’Esi, Eccellenza con Tolentino), Serie D con Tolentino e Lanciano, Serie C2 con Lanciano, C1 con Cesena e Serie B con Carpi e Salernitana) nel passare dai dilettanti ai professionisti con 46 presenze in Serie A, di cui 5 in Coppa Italia. Complessivamente: 1.470 panchine, di cui 518 tra i dilettanti e 952 tra i professionisti sono i numeri di assoluto rilievo di mister Fabrizio Castori, l’allenatore in attività con più presenze in Serie B. Approdato alla guida dei biancorossi lo scorso 8 dicembre, ha guidato la risalita in classifica, centrando la salvezza matematica con un turno d’anticipo. 22 gare alla guida dell’FC Südtirol con 8 vittorie e 9 pareggi con 5 stop (33 punti, media 1,50). Una serie di partite che lo hanno portato ad eguagliare e superare il primato di panchine della Serie B detenuto da Guido Mazzetti (572): 575 a fine stagione 2024-2025. Allenatore carismatico, con una forte personalità e smisurata passione, Fabrizio Castori ha lasciato l’impronta nelle città in cui ha vinto, diventando un beniamino della tifoseria: da Tolentino a Lanciano, da Cesena ad Ascoli, da Carpi a Trapani, fino all’impresa con la Salernitana nella stagione 2020-2021. Poi ha guidato il Perugia e l’Ascoli dal 13 novembre 2023 al 12 marzo 2024.

Lo staff di mister Castori è completato da: Riccardo Bocchini, viceallenatore; Carlo Pescosolido e Danilo Chiodi, preparatori atletici; Tommaso Marolda, collaboratore tecnico; Alberto Andorlini, preparatore atletico-recupero infortuni; Massimo Marini, preparatore dei portieri; Marco Castori, match analyst”.

Foto: X Trapani