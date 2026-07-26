Ufficiale: Castaldo è un nuovo calciatore dell’Ostiamare

26/07/2026 | 12:28:04

L’Ostiamare ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Antonio Castaldo.

Ecco il comunicato:

“L’Ostiamare Calcio è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo il calciatore Antonio Castaldo, che si lega al Club con un contratto biennale.

Classe 2006, esterno in grado di coprire con efficacia l’intera corsia sinistra, Castaldo arriva all’Ostiamare dopo un percorso di formazione nelle giovanili del Parma, una delle realtà più attente e strutturate nel panorama del calcio giovanile italiano. Un bagaglio tecnico e formativo importante, che porta con sé la voglia di misurarsi con una nuova realtà e di dimostrare il proprio valore.

Il suo arrivo è la conferma di una precisa filosofia di Club: credere nei giovani, investire sul loro talento e offrire loro un contesto serio e stimolante nel quale crescere, maturare e affermarsi come calciatori e come uomini.

Antonio è pronto per questa nuova sfida. L’Ostiamare è pronta ad accompagnarlo.

Benvenuto, Antonio.

Forza Ostiamare”.

Foto: sito Ostiamare