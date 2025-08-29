Ufficiale: Castagnetti al Cesena

29/08/2025 | 15:15:55

Il Cesena comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Cremonese Michele Castagnetti. Il nuovo calciatore del ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027. Classe 1989, Castagnetti cresce nelle giovanili dell’AC Mantova e nel 2009 esordisce tra i professionisti. Nella stagione 2017/18 passa all’Empoli, tra le cui fila festeggia un’altra promozione in massima serie da assoluto protagonista, mentre l’anno successivo si trasferisce all’US Cremonese, squadra con la quale gioca per sette stagioni consecutive. Con la maglia grigiorossa conquista due nuove promozioni in Serie A, nel 2022 e nel 2025, oltre a raggiungere quota 470 presenze nei professionisti, tra Serie A, Serie B e Lega Pro.

foto sito Cesena