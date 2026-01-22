Ufficiale: Caso è un nuovo giocatore del Monza

22/01/2026 | 19:54:09

Giuseppe Caso è un nuovo calciatore del Monza. L’attaccante arriva dal Modena a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva. Nato a Torre Annunziata (Na) il 9 dicembre 1998, cresce nel Settore Giovanile della Fiorentina dove rimane fino al 2018, quando esordisce tra i professionisti con il Cuneo. In Serie C gioca subito con continuità anche nella stagione successiva con la maglia dell’Arezzo, guadagnandosi la chiamata del Genoa nell’estate 2020. Con i liguri debutta in Serie A il 13 dicembre contro la Juventus e colleziona poi un’altra presenza in campionato, sempre a Marassi contro l’Atalanta. A fine stagione si trasferisce in prestito al Cosenza con cui colleziona 39 presenze e 5 reti vivendo da protagonista la salvezza dei calabresi in Serie B attraverso il playout. Nell’estate 2022 viene acquistato dal Frosinone, con cui migliora ulteriormente iI suo rendimento trascinando i ciociari alla Promozione in Serie A con 9 reti e 4 assist in 35 partite. Nel 2023-24 torna a giocare in Serie A dopo la prima esperienza col Genoa e scende in campo 14 volte in campionato. Lascia il Frosinone nell’estate 2024 per trasferirsi al Modena, con cui colleziona 31 presenze e 5 reti in Serie B. Esterno offensivo in grado di giocare in tutti i ruoli dell’attacco, vanta anche una convocazione per uno Stage in Nazionale maggiore nel maggio 2022. Fantasia, imprevedibilità e abilità nel dribbling: Caso è pronto a portare le sue qualità al Monza. Benvenuto Giuseppe!

Foto: logo Monza