Ufficiale: Cash rinnova con l’Aston Villa

27/10/2025 | 15:06:25

Ieri il gol da tre punti che ha steso il Manchester City, oggi la firma sul rinnovo per Cash con l’Aston Villa. Questo l’annuncio ufficiale del club inglese: “L’Aston Villa è lieta di annunciare che Matty Cash ha firmato un nuovo contratto con il club. Il difensore ha raggiunto un accordo che lo legherà al Villa fino al 2029. Nazionale polacco, che ha rappresentato il suo paese alla Coppa del Mondo FIFA 2022, Cash è arrivato al Villa nel settembre 2020 dal Nottingham Forest, dopo aver militato nelle giovanili del City Ground. Ormai prossimo alle 200 presenze con le maglie Claret e Blue, è stato tra i marcatori sia per il club che per la nazionale in questa stagione: il suo gol della vittoria contro il Manchester City ieri è stato il quarto della stagione”.

FOTO Sito Villa