Imanol Gonzalez Benac non è più un calciatore della Casertana. Come si legge in una nota del club, “la Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il difensore Imanol Gonzalez Benac. Ad Imanol va il ringraziamento per il lavoro svolto e per la professionalità messa quotidianamente al servizio dei colori rossoblu, con l’augurio di una carriera costellata di soddisfazioni”.

Foto: sito Casertana