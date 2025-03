Ufficiale: Casertana, esonerato il tecnico Pavanel. Il comunicato

Ecco il comunicato della Casertana:

“La Casertana FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Massimo Pavanel ed i suoi collaboratori Michele Zeoli e Daniele Riganti. A loro va il ringraziamento per la professionalità e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano e l’augurio di successi personali e professionali nel prosieguo delle rispettive carriere”.

Pavanel lascia dopo poco più di due mesi con risultati non all’altezza delle aspettative. Aveva preso il posto di Manuel Iori che adesso potrebbe tornare in sella.