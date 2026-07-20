Ufficiale: Casertana, arriva Castelli dalla Virtus Entella

20/07/2026 | 18:45:32

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Davide Castelli che arriva dalla Virtus Entella a titolo definitivo sottoscrivendo un contratto di 3 anni. L’attaccante classe 1999 nell’ultima stagione ha collezionato 31 presenze e 5 reti tra campionato e play-off con la maglia del Cittadella. Il debutto tra i professionisti nella nel 2016 prima di passare al Villareal. Nel 2020 il ritorno in Italia con la Pro Patria con cui mette insieme 117 presenze e 26 gol in C. Nella stagione 2024/25 è tra i protagonisti della vittoria del campionato con la Virtus Entella (35 presenze e 6 reti). “Sono contento di iniziare questo nuovo percorso– commenta Castelli – Mi lego alla Casertana per tre anni perché qui c’è voglia di fare bene e tanta ambizione. Amo lasciare spazio al campo e per questo mi metterò subito al lavoro per iniziare nel migliore dei modi questa mia nuova esperienza. So bene di indossare una maglia importante e questo non fa altro che alimentare i miei stimoli”.

Foto: logo Casertana