Ufficiale: Casemiro lascerà il Manchester United a fine stagione

22/01/2026 | 18:17:19

Il Manchester United ha reso noto con un comunicato ufficiale che il suo centrocampista Casemiro lascerà la squadra al termine della stagione, alla scadenza naturale del contratto. Il brasiliano, 33 anni, era arrivato a Old Trafford nell’estate del 2022 dal Real Madrid. Casemiro ha affidato al sito ufficiale del club le sue parole di commiato: “Porterò il Manchester United con me per tutta la vita. Fin dal primo giorno in cui ho messo piede in questo splendido stadio, ho sentito la passione dell’Old Trafford e l’amore che ora condivido con i nostri tifosi per questo club speciale. Non è il momento di dire addio; ci sono molti altri ricordi da creare nei prossimi quattro mesi. Abbiamo ancora molto per cui lottare insieme; la mia completa attenzione, come sempre, resterà rivolta a dare il massimo per aiutare il nostro club ad avere successo”.

Il Manchester United fa sapere che verrà riconosciuto il giusto contributo al giocatore nell’ultima partita casalinga della stagione, contro il Nottingham Forest.

Foto: Instagram Casemiro