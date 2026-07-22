Ufficiale: Casemiro è un nuovo giocatore dell’Inter Miami

22/07/2026 | 19:22:55

L’Inter Miami ha annunciato l’ingaggio di Casemiro con un contratto fino al 2027 e un’opzione di rinnovo fino al 2029.

Ecco il comunicato:

“L’Inter Miami CF ha annunciato oggi l’ingaggio del centrocampista brasiliano Casemiro. Il giocatore, vincitore di cinque UEFA Champions League, si unisce al club a parametro zero e resterà sotto contratto fino alla conclusione della stagione 2027 della MLS Sprint, con un’opzione di rinnovo fino a giugno 2029. L’arrivo del centrocampista rinforza la rosa della squadra, in attesa del rilascio del visto P-1.

Considerato uno dei centrocampisti più talentuosi della sua generazione, Casemiro arriva nel sud della Florida dopo una brillante carriera ai massimi livelli del calcio mondiale. Il brasiliano ha trascorso le ultime tre stagioni con il Manchester United, squadra della Premier League inglese, arricchendo ulteriormente il suo già ricco palmarès che comprende cinque titoli di UEFA Champions League e numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali.

Prima della sua esperienza in Inghilterra, Casemiro ha vissuto una storica parentesi di otto anni con il Real Madrid CF, dove si è affermato come uno dei migliori centrocampisti difensivi del calcio mondiale. Durante la sua permanenza con i Blancos , ha vinto cinque titoli di UEFA Champions League, tre Supercoppe UEFA, tre Coppe del Mondo per club FIFA, tre campionati spagnoli, una Coppa del Re e tre Supercoppe di Spagna. Il suo successo nella massima competizione europea per club lo colloca tra i giocatori più titolati nella storia della UEFA Champions League.

Nato a San Paolo, in Brasile, Casemiro ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del São Paulo FC. Ha esordito da professionista a soli 18 anni nel 2010, diventando rapidamente un elemento chiave della squadra brasiliana. Dopo tre stagioni con la prima squadra del São Paulo, si è trasferito in Europa nel 2013 per unirsi al Real Madrid, inizialmente giocando per il Real Madrid Castilla. Dopo un proficuo periodo in prestito al Porto nella stagione 2014-15, Casemiro è tornato a Madrid e si è affermato come pilastro di una delle epoche di maggior successo nella storia del club.

Nelle sue otto stagioni con la prima squadra del Real Madrid, Casemiro ha collezionato 336 presenze, realizzando 31 gol e 29 assist, contribuendo alla conquista di 18 trofei importanti da parte del club.

Nel 2022, Casemiro è passato al Manchester United, dove ha continuato a giocare ad altissimi livelli. Durante le sue tre stagioni con i Red Devils , ha collezionato 160 presenze, realizzando 26 gol e 14 assist, contribuendo alla conquista della Coppa di Lega inglese e della FA Cup.

A livello internazionale, Casemiro è stato un pilastro della nazionale brasiliana per oltre un decennio. Ha collezionato 91 presenze con la Seleção , contribuendo alla conquista della Copa América 2019 e partecipando ai Mondiali FIFA del 2018 e del 2022. Più recentemente, Casemiro ha giocato con il Brasile ai Mondiali FIFA 2026™, partendo titolare in tutte e cinque le partite della Seleção , realizzando un gol nei sedicesimi di finale e un assist negli ottavi di finale.

Con una carriera costellata di successi ai massimi livelli del calcio a livello di club e internazionale, Casemiro porta all’Inter Miami un’esperienza vincente, doti di leadership e un bagaglio di conoscenze inestimabili, mentre il club continua a costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli di questo sport.

TRANSAZIONE: L’Inter Miami CF ingaggia il centrocampista internazionale brasiliano Casemiro a parametro zero fino alla conclusione della stagione 2027 della MLS Sprint, con un’opzione di rinnovo fino a giugno 2029. L’Inter Miami CF ha acquisito la Discover Priority di Casemiro dai LA Galaxy”.

Foto: sito Inter Miami

