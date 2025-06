Ufficiale: Carson lascia il Manchester City a parametro zero

09/06/2025 | 13:40:53

Dopo sei anni Scott Carson lascia il Manchester City a parametro zero. Il portiere infatti non rinnoverà il proprio contratto con il club allenato da Pep Guardiola. A darne l’annuncio sono gli stessi citizens con un comunicato ufficialeScott Carson lascerà il Manchester City alla scadenza del suo contratto, prevista per quest’estate. Il 39enne è al Club dal 2019, ricoprendo un ruolo prezioso nel reparto portieri”.

Foto: Sito Manchester City