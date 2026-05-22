Ufficiale: Carrick rinnova con lo United fino al 2028

22/05/2026 | 12:35:14

Il Manchester United ha annunciato di aver rinnovato il contratto del tecnico Michael Carrick fino al 2028.

Ecco il comunicato ufficiale:

“Il Manchester United è lieto di annunciare che Michael Carrick continuerà ad essere l’allenatore della prima squadra maschile, avendo firmato un nuovo contratto valido fino al 2028.

Carrick è tornato allo United come allenatore a gennaio e ha ricevuto il premio di Allenatore del Mese della Premier League dopo le vittorie contro Manchester City e Arsenal nelle sue prime due partite alla guida della squadra. Ha portato la squadra alla qualificazione alla prossima UEFA Champions League con 11 vittorie in 16 partite, accumulando il punteggio più alto in Premier League dal suo arrivo.

Considerato uno dei giocatori più titolati e di maggior successo nella storia del Manchester United, Carrick ha disputato 464 partite con la maglia del club, vincendo cinque titoli di Premier League, una FA Cup, due Coppe di Lega, una Champions League, una UEFA Europa League e una Coppa del Mondo per club FIFA”.

Foto: sito Manchester United